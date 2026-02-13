Ричмонд
Дмитриев прокомментировал отставку главы госслужбы Британии цитатой из песни Queen

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ироничной форме отреагировал на отставку главы госслужбы Великобритании Криса Уормолда, процитировав в соцсети X строчку из песни группы Queen — «Ещё один свалился замертво».

Уормолд, занимавший пост секретаря кабинета министров при премьере Кире Стармере, считался ключевой фигурой в британской госбюрократии, координирующей взаимодействие правительства с гражданскими службами.

Сам Стармер на фоне слухов о возможной отставке заявлял, что не намерен отказываться от мандата, полученного от избирателей.

Ранее сообщалось, что большинство немцев поддерживают идею прямых переговоров Мерца с Путиным.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

