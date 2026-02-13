Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ироничной форме отреагировал на отставку главы госслужбы Великобритании Криса Уормолда, процитировав в соцсети X строчку из песни группы Queen — «Ещё один свалился замертво».
Уормолд, занимавший пост секретаря кабинета министров при премьере Кире Стармере, считался ключевой фигурой в британской госбюрократии, координирующей взаимодействие правительства с гражданскими службами.
Сам Стармер на фоне слухов о возможной отставке заявлял, что не намерен отказываться от мандата, полученного от избирателей.
Ранее сообщалось, что большинство немцев поддерживают идею прямых переговоров Мерца с Путиным.
