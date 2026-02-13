Названа отрасль со средней зарплатой выше 300 тысяч рублей

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Единственной отраслью в России, где средняя зарплата достигла в ноябре 300 тысяч рублей, стало перестрахование, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Так, в конце осени среднемесячные доходы в перестраховании составили 309,1 тысячи рублей.
Кроме того, 333,4 тысячи рублей в месяц в среднем получают сотрудники холдингов во всех отраслях российской экономики.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В конце осени в среднем по России она составила 98,2 тысячи рублей против 86,4 тысячи годом ранее.