Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа отрасль со средней зарплатой выше 300 тысяч рублей

РИА Новости: в перестраховании средняя зарплата составляет выше 300 тысяч рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Единственной отраслью в России, где средняя зарплата достигла в ноябре 300 тысяч рублей, стало перестрахование, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.

Так, в конце осени среднемесячные доходы в перестраховании составили 309,1 тысячи рублей.

Кроме того, 333,4 тысячи рублей в месяц в среднем получают сотрудники холдингов во всех отраслях российской экономики.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В конце осени в среднем по России она составила 98,2 тысячи рублей против 86,4 тысячи годом ранее.