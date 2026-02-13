Марочко: ВС РФ укрепляют оборону у Поповки

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что освобождение российской армией Поповки позволяет формировать буферную зону на стыке с Белгородской областью. Кроме того, военный эксперт отмечал, что освобождение населенного пункта дает силам РФ возможность наступать сразу на двух направлениях — на северо-запад и юго-восток от населенного пункта.