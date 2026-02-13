Марочко: ВС РФ укрепляют оборону у Поповки

ЛУГАНСК, 13 февраля. /ТАСС/. Российские бойцы укрепляют оборону у Поповки Сумской области, параллельно уничтожая огневые точки Вооруженных сил Украины на данном участке фронта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Касаемо Поповки Сумской области, наши военнослужащие сосредоточены на укреплении оборонительных рубежей, уничтожении огневых точек противника и целей, выявленных нашими разведорганами», — сказал он.
Эксперт уточнил, что противник в последние несколько суток не пытался контратаковать у этого населенного пункта.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что освобождение российской армией Поповки позволяет формировать буферную зону на стыке с Белгородской областью. Кроме того, военный эксперт отмечал, что освобождение населенного пункта дает силам РФ возможность наступать сразу на двух направлениях — на северо-запад и юго-восток от населенного пункта.
Об освобождении Поповки бойцами «Севера» в Минобороны РФ сообщили 5 февраля.