Оператор БПЛА за несколько часов уничтожил 14 дронов ВСУ на сумском направлении

КУРСК, 13 февраля. /ТАСС/. Военнослужащий 68-й мотострелковой дивизии группировки войск «Север» в одиночку за пять часов уничтожил 14 дронов Вооруженных сил Украины на сумском направлении. Об этом он сообщает на видео, предоставленном ТАСС Министерством обороны РФ.
«Стоял на посту, смотрел за небом, вдалеке увидел приближающееся оптоволокно — прицелился, выстрелил и поразил цель. В течение 10 минут летит FPV-дрон, также прицелился, открыл огонь и поразил цель. В течение 4−5 часов продолжался бой, дроны прилетали примерно каждые 10−15 минут», — рассказал он.
Отмечается, что всего было сбито 14 украинских дронов, большинство из которых — на оптоволокне. «После этого я думал лишь о том, будут ли еще налеты. Перезарядил магазин, стоял дальше, продолжал смотреть за небом», — добавил российский военнослужащий.
По его словам, ранее также была успешно отражена массированная атака около 30 беспилотников ВСУ.