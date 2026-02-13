Фицо назвал причину потери Европой конкурентоспособности

«Мы все знаем, что если ничего не сделаем в этом году или в начале следующего года, то от нас будут постепенно уходить новые и новые фирмы. Некоторые премьеры говорили о том, какие серьезные фирмы ушли с их территории, сколько процентов мы потеряли в химической промышленности и других отраслях», — сказал Фицо во время общения с журналистами после неформального саммита в Брюсселе, добавив, что в марте ЕК должна будет представить предложения по повышению конкурентоспособности ЕС.