Крупные компании уходят из Европы, из-за чего ЕС теряет конкурентоспособность. На это указал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Политик описал состояние Европы на этом фоне как «стресс и страх» и назвал проблему ухода компаний из Европы серьёзной.
«Мы все знаем, что если ничего не сделаем в этом году или в начале следующего года, то от нас будут постепенно уходить новые и новые фирмы. Некоторые премьеры говорили о том, какие серьезные фирмы ушли с их территории, сколько процентов мы потеряли в химической промышленности и других отраслях», — сказал Фицо во время общения с журналистами после неформального саммита в Брюсселе, добавив, что в марте ЕК должна будет представить предложения по повышению конкурентоспособности ЕС.
Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Европа не сможет сохранить свою конкурентоспособность без помощи России.
Тем временем канцлер Австрии Штокер назвал дорогую энергию главной проблемой экономики ЕС.
Американский профессор Хадсон также считает, что ЕС разрушает свою экономику из-за якобы угрозы со стороны РФ.