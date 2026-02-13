Эксперт Вест-Пойнта Алкала оценил «геймификацию» боевых действий на Украине

В статье приводится статистика, согласно которой, по состоянию на осень прошлого года, через эту программу было заказано более 80 тыс. дронов и систем РЭБ на сумму более $96 млн. Одно из подразделений БПЛА в мае 2025 года обменяло 25 тыс. баллов на 600 дронов «Вампир».