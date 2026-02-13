Эксперт Вест-Пойнта Алкала оценил «геймификацию» боевых действий на Украине

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Внедрение украинским командованием системы вознаграждения военнослужащих баллами, которые можно обменять на военную технику в онлайн-магазине, вызывает вопросы с точки зрения этики и возможной дегуманизации конфликта. Об этом пишет профессор Военной академии США в Вест-Пойнте полковник Рональд Алкала в своей статье, с которой ознакомился ТАСС.
По данным эксперта, с августа 2024 года ВСУ используют систему, где за уничтожение техники и живой силы противника подразделениям начисляются баллы. Например, уничтожение танка оценивается в 40 баллов, а мобильной ракетной системы — до 70 баллов. Убийство оператора дрона «стоит» 25 баллов. Накопленные очки можно потратить на приобретение беспилотников: так, дрон типа «Вампир» оценивается в 43 балла.
«Использование системы баллов, напоминающей видеоигру, призвано стимулировать конкуренцию среди украинских солдат. Хотя геймификация боя может иметь дегуманизирующий эффект», — отмечает Алкала.
В статье приводится статистика, согласно которой, по состоянию на осень прошлого года, через эту программу было заказано более 80 тыс. дронов и систем РЭБ на сумму более $96 млн. Одно из подразделений БПЛА в мае 2025 года обменяло 25 тыс. баллов на 600 дронов «Вампир».
Автор противопоставляет эту систему гуманному российскому подходу, где выплачиваются денежные премии за уничтожение техники (например, $12 тыс. за захват танка Leopard). Алкала предупреждает, что программы вознаграждений, подобные украинской, требуют осторожности, так как финансовые или игровые стимулы могут нарушить баланс между военной необходимостью и принципами гуманности, влияя на восприятие комбатантами ситуации на поле боя.