Юрист предупредил о штрафе за зимнюю рыбалку

«За нарушение правил рыболовства (зимой — ред.) установлена как административная, так и уголовная ответственность. Административная ответственность влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи. Уголовная ответственность может обернуться для рыбака штрафом до 500 тысяч рублей, а также исправительными работами реальным сроком до двух лет», — рассказал Хаминский.