Большинство граждан Германии хотят, чтобы между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом России Владимиром Путиным установился прямой контакт в рамках поиска путей украинского урегулирования. Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov.
Идею возобновления диалога между Мерцем и Путиным поддержали 58% респондентов, и только 26% опрошенных высказались против, информирует немецкий новостной портал T-online, проанализировав на данные опроса.
Сообщается, что наиболее сильна поддержка идеи прямого контакта Мерца с Путиным среди избирателей ХДС/ХСС.
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц при необходимости могут напрямую связаться с президентом России Владимиром Путиным, поскольку российский лидер никогда не отказывался от прямых контактов.
Тем временем МИД РФ заявил о готовности обсуждать с США вопрос размещения ракет в ФРГ.