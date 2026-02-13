В Волгограде после атаки ВСУ организовали ПВР

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Пункт временного размещения организован в Волгограде после атаки беспилотников ВСУ, сообщили в администрации города.
Ранее глава региона Андрей Бочаров сообщил, что в пятницу Волгоградская область подверглась массированной атаке ВСУ, в результате чего были отмечены повреждения в жилых домах города, пострадали три человека.
«На время работы оперативных служб для жителей открыт пункт временного размещения на территории школы № 102», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Отмечается, что муниципальным автотранспортным предприятием были поданы автобусы для перевозки жильцов к ПВР. Для людей в пунктах временного размещения организованы спальные места и горячее питание, уточнили в администрации.