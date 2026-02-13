Рубио: в мире наступил переломный момент, требующий переосмысления роли США

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе визита в Европу планирует обсудить наступивший для мира переломный момент и новую роль Соединенных Штатов и их союзников.
«Я думаю, что сейчас наступил переломный момент. И я даже сошлюсь на свою речь или заявление, которое я сделал во время слушаний о моем назначении на пост госсекретаря: мир меняется очень быстро прямо на наших глазах. Старый мир, мир, в котором я вырос, уже ушел. И мы живем в новой эре геополитики, и это потребует от всех нас переосмысления того, что это значит и какова будет наша роль», — сказал он журналистам перед вылетом в Европу для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.
«Мы провели много частных бесед на эту тему со многими нашими союзниками, и нам нужно продолжать эти беседы. Полагаю, что в субботу и, надеюсь, на встречах, которые у нас там состоятся, мы продвинемся в этом направлении», — добавил Рубио.
Он отметил, что Европа является крайне важным регионом для США и ее история тесно связана с американской. «Мы глубоко связаны с Европой, и наше будущее всегда было и будет связано с ней. Поэтому нам просто нужно поговорить о том, как будет выглядеть это будущее», — рассказал госсекретарь.
В ходе визита в Европу Рубио с 13 по 16 февраля планирует посетить ФРГ, Словакию и Венгрию.
Мюнхенская конференция по безопасности будет работать с 13 по 15 февраля. В ней примут участие главы государств и правительств около 65 стран, главы МИД и Минобороны более чем 90 государств. Откроет конференцию в пятницу канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Россия в последние годы не участвует в форуме.