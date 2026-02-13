Рубио: в мире наступил переломный момент, требующий переосмысления роли США

«Я думаю, что сейчас наступил переломный момент. И я даже сошлюсь на свою речь или заявление, которое я сделал во время слушаний о моем назначении на пост госсекретаря: мир меняется очень быстро прямо на наших глазах. Старый мир, мир, в котором я вырос, уже ушел. И мы живем в новой эре геополитики, и это потребует от всех нас переосмысления того, что это значит и какова будет наша роль», — сказал он журналистам перед вылетом в Европу для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.