В США призвали перезапустить НАТО по образцу времён холодной войны

Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби призвал к кардинальному пересмотру роли НАТО, предложив концепцию «НАТО 3.0». По его словам, альянс должен вернуться к принципам времён холодной войны, когда европейские союзники несли основную ответственность за собственную оборону.

В речи, подготовленной для встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, Колби констатировал завершение эпохи «однополярного момента» и наступление времени жёсткой силовой политики. Прежняя модель существования альянса, сформировавшаяся после окончания холодной войны, более неактуальна. Теперь Соединённые Штаты ожидают от европейских партнёров значительно больших усилий и вклада в коллективную безопасность.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ЕС, НАТО и ОБСЕ отживают свой век. Он подчеркнул, что эти организации утратили свою эффективность, сославшись на невыполненные обещания НАТО о нерасширении, разрушение ЕС сотрудничества с РФ и подчинение ОБСЕ односторонним действиям Запада.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

