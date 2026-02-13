В США призвали перезапустить НАТО по образцу времён холодной войны

В речи, подготовленной для встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, Колби констатировал завершение эпохи «однополярного момента» и наступление времени жёсткой силовой политики. Прежняя модель существования альянса, сформировавшаяся после окончания холодной войны, более неактуальна. Теперь Соединённые Штаты ожидают от европейских партнёров значительно больших усилий и вклада в коллективную безопасность.