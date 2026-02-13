Индии выгодно покупать нефть у России, заявил посол

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев — РИА Новости. Индии выгодно покупать нефть у России, она сможет скорректировать формат взаимодействия с учетом конъюнктуры, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Денис Алипов.
«С учетом существенных скидок на российские сорта выгода для местной нефтеперерабатывающей промышленности очевидна. Исходим из того, что Россия сохранит за собой статус одного из основных поставщиков энергоносителей, а предприниматели смогут скорректировать сложившийся формат взаимодействия с учетом текущей конъюнктуры», — сказал он.