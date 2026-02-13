Нидерланды расширяют военные возможности для подготовки к «крупному конфликту»

ГААГА, 13 февраля. /ТАСС/. Минобороны Нидерландов возьмет курс на расширение военных возможностей ради подготовки к возможному «крупномасштабному конфликту». Об этих планах сообщил исполняющий обязанности статс-секретаря военного ведомства Гейс Тёйнман в письме, адресованном парламенту страны.
Там отмечается, что министерство планирует в ближайшее время закупить радиолокационные системы для обеспечения безопасности акватории Северного моря, бронированные машины и спецпоезда, оборудованные как мобильные госпитали для перевозки раненых. Подчеркивается, что подобные планы направлены на подготовку вооруженных сил к возможным масштабным боевым действиям и усиление защиты критической инфраструктуры. «Крупномасштабный конфликт всегда влечет за собой значительное число раненых», — объясняет Тёйнман причины закупки «железнодорожных госпиталей». По его словам, сейчас для транспортировки пострадавших используются в основном автомобили и санавиация.
В Минобороны также уточнили, что намерены закупать в ФРГ бронированные машины Wisent 2 на базе танка Leopard 2 для целей ремонта и эвакуации поврежденных вооружений и техники под огнем противника. В свою очередь радиолокационные системы для флота будут поставлены неназванным нидерландским производителем, они смогут использоваться для «защиты нефтегазовых платформ, подводных трубопроводов, ветряных электростанций и кабелей связи».
4 февраля посольство РФ в Гааге заявило ТАСС, что Россия будет учитывать шаги Нидерландов по наращиванию и легитимации военных и разведывательных возможностей, включая наступательные, при формировании своего военно-политического курса. В диппредставительстве подчеркнули, что под лозунгами противодействия «гибридным вызовам» на практике в королевстве происходит легитимация масштабных наступательных возможностей.
30 января лидеры формирующих новое правительство Нидерландов политсил — леволиберальной партии «Демократы-66», христианских демократов и Народной партии за свободу и демократию — представили текст коалиционного соглашения. В нем отмечается, что новая коалиция планирует ежегодно отправлять по 3 млрд евро на поддержку Украины в течение следующих трех лет, а также стремится повысить военные расходы до установленной в НАТО планки в 3,5% ВВП. Траты на выдачу соцпособий, поддержку здравоохранения и ухода за пожилыми при этом планируется сократить.