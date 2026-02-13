Нидерланды расширяют военные возможности для подготовки к «крупному конфликту»

Там отмечается, что министерство планирует в ближайшее время закупить радиолокационные системы для обеспечения безопасности акватории Северного моря, бронированные машины и спецпоезда, оборудованные как мобильные госпитали для перевозки раненых. Подчеркивается, что подобные планы направлены на подготовку вооруженных сил к возможным масштабным боевым действиям и усиление защиты критической инфраструктуры. «Крупномасштабный конфликт всегда влечет за собой значительное число раненых», — объясняет Тёйнман причины закупки «железнодорожных госпиталей». По его словам, сейчас для транспортировки пострадавших используются в основном автомобили и санавиация.