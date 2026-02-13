Финансист объяснил, кто шлет на карты деньги «из ниоткуда»

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Приход на карту загадочных денег от неизвестного отправителя — повод не радоваться, а насторожиться: скорее всего, это часть противозаконной схемы, рассказал агентству «Прайм» профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.
«Прежде всего, это отмывание денег. Преступники крадут деньги с чужих счетов и переводят их на банковские карты тех граждан, контакты которых у них имеются. Затем они просят держателей карт вернуть средства на другой счет, якобы исправляя “ошибку”, — рассказал он.
Участие в подобных схемах может быть расценено, как дропперство — предоставление своей карты преступникам для сокрытия незаконно нажитых средств. Уголовная ответственность за это наступает уже с 16 лет, предостерег Гордиенко.
Он советует в случае прихода «денег из ниоткуда» не тратить их, не контактировать с отправителем, а написать заявление в полицию. Так можно себя обезопасить.