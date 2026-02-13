RPP: перуанские депутаты собрали подписи для обсуждения отставки президента

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 февраля. /ТАСС/. Перуанские депутаты собрали достаточное количество подписей, чтобы созвать заседание для обсуждения вопроса об отставке президента Хосе Хери. Об этом сообщила радиостанция RPP.
Партия «Народное обновление», выступившая инициатором созыва заседания, обвиняет главу государства в ненадлежащем исполнении обязанностей из-за его встреч с китайским предпринимателем, которые не были официально указаны в графике президента.
«Мы требуем, чтобы Хосе Хери явился в Конгресс и дал необходимые пояснения в связи с серьезными вопросами к его поведению на посту», — говорится на странице парламентского блока «Народное обновление» в X.
Хери занял пост президента Перу в октябре 2025 года после того, как Конгресс объявил импичмент экс-главе государства Дине Болуарте. 12 апреля в стране пройдут президентские выборы.