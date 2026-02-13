Ричмонд
Оператор БПЛА «Севера» Чехов за три года уничтожил 321 солдата и 12 танков ВСУ

По словам российского военнослужащего, сейчас операторы БПЛА делают акцент на поиск артиллерии противника.

КУРСК, 13 февраля. /ТАСС/. Старший сержант, начальник расчета — старший оператор БПЛА 56-го гвардейского десантно-штурмового полка группировки войск «Север» с позывным Чехов за три года уничтожил 321 солдата, 12 танков и 214 блиндажей Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе выполнения боевых задач действует грамотно, проявляет стойкость характера и отвагу. Является примером героизма и мужества для своих боевых товарищей. Всего за период с 27 декабря 2023 года по 9 января 2026 года старший сержант уничтожил более 2 усиленных рот противника (321 военнослужащего Украины), 12 танков, 32 боевых машин пехоты, 36 боевых бронированных машин, 15 самоходно-артиллерийских орудий, 41 буксируемое артиллерийское орудие, 32 миномета, 154 автомобиля повышенной проходимости, 214 блиндажей и укрытий противника, 21 пункт запуска БПЛА противника с личным составом операторов. Не допустил гибели личного состава расчетов БПЛА», — рассказали там.

По словам российского военнослужащего, сейчас операторы БПЛА делают акцент на поиск артиллерии ВСУ. «Когда погода не позволяет, самолеты не могут у нас далеко летать и находить цели, поэтому сами находим по засечкам примерным. Сейчас зима, следы заездов, особенно гусеничной техники, хорошо видны. Также используем тепловизоры, чтобы понимать, какие дороги более-менее свежие, дальше летаем и ищем: противнику от нас тяжело скрыться», — добавил боец.

Чехов выполняет боевые задачи в зоне СВО с 24 февраля 2022 года. За проявленные мужество и героизм награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу», Жукова и Суворова.

