Оператор БПЛА «Севера» Чехов за три года уничтожил 321 солдата и 12 танков ВСУ

По словам российского военнослужащего, сейчас операторы БПЛА делают акцент на поиск артиллерии ВСУ. «Когда погода не позволяет, самолеты не могут у нас далеко летать и находить цели, поэтому сами находим по засечкам примерным. Сейчас зима, следы заездов, особенно гусеничной техники, хорошо видны. Также используем тепловизоры, чтобы понимать, какие дороги более-менее свежие, дальше летаем и ищем: противнику от нас тяжело скрыться», — добавил боец.