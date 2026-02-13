Военный эксперт Леонков рассказал, какой страшилкой НАТО любит пугать Европу

Захват Сувалкского коридора, якобы планируемый РФ, является любимой страшилкой НАТО, которую альянс использует для укрепления своего восточного фланга. На это указал российский военный эксперт Алексей Леонков.
«Сувалковский коридор — это их любимая страшилка с 2014 года о том, что Россия захватит его. Но Россия на самом деле не думает это делать. Об этом говорит наш президент, говорит министр иностранных дел, но нас не слышат», — сказал Леонков РИА Новости.
Эксперт уточнил, что, хотя Россия не планирует захватывать Сувалкский коридор, она всегда готова дать ответ «по полной» в случае агрессии со стороны Запада на этом участке.
Напомним, Сувалкский коридор — малонаселенная территория между Польшей и Литвой. Через него страны Балтии связаны с ЕС транспортом и энергетикой. Кроме того, это кратчайший путь между Белоруссией и Калининградской областью.
Накануне генсек НАТО Рютте заявил о возможной блокаде Сувалкского коридора.
После этого глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал Рютте не бросаться угрозами о неком «сокрушительном ответе» России в случае попытки блокады Сувалкского коридора в адрес крупнейшей ядерной державы.