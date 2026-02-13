T-online: большинство немцев выступили за диалог между Мерцем и Путиным

Большая часть жителей Германии поддерживает идею прямых контактов между канцлером страны Фридрихом Мерцем и президентом России Владимиром Путиным по вопросу конфликта на Украине. Об этом сообщает портал T-online.
Согласно данным исследования, за возобновление прямого диалога высказались 58% респондентов. Против такой инициативы выступили 26% участников опроса, тогда как остальные затруднились с ответом или не определились с позицией.
Отмечается, что наибольшую поддержку идея переговоров получила среди сторонников блока ХДС/ХСС. По информации издания, около 64% избирателей, симпатизирующих этим партиям, положительно оценивают возможность прямого общения между главами Германии и России.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложил нескольким лидерам Евросоюза возобновить диалог с Россией.