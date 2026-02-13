В России высказались о том, как авиабаза в Киргизии отвечает требованиям безопасности ОДКБ

Посол напомнил, что объединенная российская авиабаза в Канте и Караколе была создана более 20 лет назад по запросу киргизского руководства в ответ на угрозу со стороны международных террористов из Афганистана. С тех пор она играет ключевую роль в обеспечении безопасности Киргизии и авиационной поддержки сил быстрого развертывания ОДКБ в Центральной Азии.