В России высказались о том, как авиабаза в Киргизии отвечает требованиям безопасности ОДКБ

Текущие параметры российской авиабазы в Киргизии являются достаточными для обеспечения безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Текущие параметры российской авиабазы в Киргизии являются достаточными для обеспечения безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Бишкеке Сергей Вакунов.

Сергей Вакунов отметил, что по оценке профильных специалистов, авиабаза эффективно справляется с существующими угрозами, исходящими с южного фланга. «По оценке профильных специалистов, текущие параметры функционирования авиабазы являются достаточными для отражения существующих угроз безопасности государств-членов объединения с южного фланга», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что российские военнослужащие, размещенные в Киргизии, активно участвуют в борьбе с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и организованной преступностью. Они также отрабатывают взаимодействие с подразделениями других государств-членов ОДКБ в рамках совместных операций, включая участие в командно-штабных учениях «Рубеж-2025», которые прошли в Иссык-Кульской области в сентябре прошлого года.

Вакунов добавил, что Россия продолжит обеспечивать авиабазу современными видами вооружения и техникой. «При этом Российская Федерация продолжит уделять пристальное внимание обеспечению объекта самыми передовыми видами вооружения, современной техникой и оборудованием», — заверил он.

Посол напомнил, что объединенная российская авиабаза в Канте и Караколе была создана более 20 лет назад по запросу киргизского руководства в ответ на угрозу со стороны международных террористов из Афганистана. С тех пор она играет ключевую роль в обеспечении безопасности Киргизии и авиационной поддержки сил быстрого развертывания ОДКБ в Центральной Азии.

Ранее власти Киргизии назвали причину отставки главы спецслужб.

