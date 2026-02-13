Ричмонд
Япония заявила о прогрессе в переговорах с США по инвестициям

Япония заявила о прогрессе в переговорах с США по инвестициям на $550 миллиардов.

Источник: © РИА Новости

ТОКИО, 13 фев — РИА Новости. Япония и США смогли достичь продвижения в переговорах по инвестиционным проектам на общую сумму в 550 миллиардов долларов, однако согласование ещё не завершено, заявил журналистам глава японского министерства экономики, торговли и промышленности Рёсэй Аказава.

«Мы провели углублённое обсуждение и смогли увидеть дальнейший прогресс», — сказал он, добавив при этом, что «между Японией и США по-прежнему остаются вопросы, которые необходимо согласовать».

Министр подчеркнул, что консультации проходят в крайне напряженной атмосфере.

«По сравнению с тем временем, когда мы вырабатывали тарифное соглашение, переговоры сейчас в ещё большей степени учитывают национальные интересы и потому являются крайне жёсткими», — отметил Акадзава.

Говоря о возможных сроках объявления первых проектов в рамках инициативы, министр заявил, что о какой-либо конкретике в настоящее время говорить невозможно, так как «пока не достигнуто согласие по всем пунктам, это равнозначно тому, что согласия не достигнуто вовсе».

«Я постоянно держу в голове вопрос о том, сможем ли мы представить конкретные проекты в рамках инвестиционной инициативы к визиту премьер-министра Японии в США (в середине марта — ред.)», — добавил Акадзава.

Летом прошлого года по итогам нескольких раундов переговоров по вопросам пошлин Япония и США договорились о японских инвестициях в американскую экономику в размере 550 миллиардов долларов, при этом страны вводят взаимные торговые пошлины в 15%.

Соглашение предусматривает инвестиции и финансирование со стороны Японии в стратегически важные для экономической безопасности сферы. Среди обсуждаемых проектов, по данным СМИ, строительство газовой электростанции для центров обработки данных, создание производственной базы по выпуску синтетических алмазов, а также развитие инфраструктуры экспортного нефтяного порта.

