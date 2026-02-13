Марочко: силы РФ выдавили ВСУ из двух поселений у Староукраинки

«После освобождения Староукраинки наши военнослужащие продолжили развивать успех. Есть расширение зоны контроля северо-западнее от данного населенного пункта. В частности, два небольших населенных пункта — Криничное и Цветковое — перешли в так называемую серую зону. Противник был выдавлен из данных населенных пунктов», — сказал он.