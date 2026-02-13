Ричмонд
Марочко: силы РФ выдавили ВСУ из двух поселений у Староукраинки

Населенные пункты перешли в «серую зону», российские бойцы зачищают местность, сообщил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 13 февраля. /ТАСС/. Российские бойцы, расширяя зону контроля, выдавили военнослужащих Вооруженных сил Украины из двух ближайших к Староукраинке в Запорожской области населенных пунктов — Криничного и Цветкового. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«После освобождения Староукраинки наши военнослужащие продолжили развивать успех. Есть расширение зоны контроля северо-западнее от данного населенного пункта. В частности, два небольших населенных пункта — Криничное и Цветковое — перешли в так называемую серую зону. Противник был выдавлен из данных населенных пунктов», — сказал он.

Марочко уточнил, что на данный момент российские силы зачищают местность в Криничном и Цветковом.

Об освобождении Староукраинки Запорожской области в Минобороны РФ сообщили 4 февраля.