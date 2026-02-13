Омбудсмен рассказала о погибших при пожаре во Владивостоке детях

В четверг в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что три ребенка — 3, 6 и 9 лет — погибли при пожаре в многоэтажном доме № 30 по улице Толстого во Владивостоке, родителей в квартире не было, пожар локализовали на площади 30 квадратных метров. Из соседних квартир спасли шесть человек, в том числе двух детей. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.