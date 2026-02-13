Песков подтвердил использование ИИ в пресс-службе президента РФ

Напомним, президент России поручил правительству и главам регионов разработать национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта. Согласно поручению Путина, к марту 2026 года все государственные органы должны отчитаться о том, как они используют технологии ИИ в экономике и управлении.