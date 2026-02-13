Ричмонд
Песков подтвердил использование ИИ в пресс-службе президента РФ

Пресс-секретарь президента выразил уверенность, что ИИ вскоре перестанет вызывать настороженность.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-служба российского президента использует в работе современные технологии, в том числе и возможности искусственного интеллекта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Песков утвердительно ответил на вопрос, обращаются ли сотрудники пресс-службы Путина за помощью к ИИ.

«Конечно, обращаются», — сказал он, отметив, что настороженное отношение к ИИ вызвано боязнью новизны.

Песков выразил уверенность, что вскоре эта настороженность пройдёт.

Ранее в Кремле раскрыли детали подготовки к Прямой линии с Путиным: вопросы для президента собирал искусственный интеллект.

Напомним, президент России поручил правительству и главам регионов разработать национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта. Согласно поручению Путина, к марту 2026 года все государственные органы должны отчитаться о том, как они используют технологии ИИ в экономике и управлении.

