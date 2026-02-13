КУРСК, 13 фев — РИА Новости. Власти Украины ведут сознательную политику по уничтожению русской исторической памяти и культурных ориентиров, поделился мнением с РИА Новости американский журналист Кристофер Хелали, посетивший прифронтовые районы Курской области.
«Национализм украинского режима имеет историческую основу, то есть они пытаются воссоздать историю и фальсифицировать ее… Украинцы, как бы сильно националисты ни хотели изменить историю, не могут отделить себя от русской истории», — сказал журналист.
Хелали отметил, что Украина отделилась от России «по воле Запада» и попытались переделать себя, но они не могут изменить историю, уничтожая всю культуру времён Российской империи и СССР.
«Они являются неотъемлемой частью российской истории, потому что вся эта земля — часть российской территории», — добавил он.
Кристофер Хелали посетил прифронтовые районы Курской области, которые были под украинской оккупацией, где зафиксировал осквернение храмов Русской православной церкви и разрушение гражданской инфраструктуры. Также американский журналист ознакомился с образцами зарубежного оружия, которое ВСУ и наёмники бросили при отступлении.