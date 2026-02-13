ТАСС: дешевые дроны с сетями и арматурой оказались эффективны против «Бабы-яги»

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Применение снабженных арматурой и сетями дешевых FPV-дронов показало высокую эффективность в борьбе с гексакоптерами типа «Баба-яга». Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Против “Бабы-яги” и ее аналогов крайне эффективными показали себя дешевые FPV-дроны с сетями или БПЛА, снабженные зарядом или, например, арматурой. Зачастую после такого поражения уничтожаются оба дрона, однако их стоимость несопоставима и зачастую отличается в десятки раз», — рассказал собеседник агентства.
Он также отметил переносной зенитный ракетный комплекс «Верба». «Он способен перехватывать как ударные, так и разведывательные БПЛА самолетного типа, действующие на различных высотах», — пояснил собеседник.
«Вслед за ВС РФ противник, ожидаемо, расширил применение беспилотников на оптоволокне для преодоления систем РЭБ. Такие дроны тоже зачастую перехватываются нашими операторами, кроме того, эффективно показывают себя дробовики, которые бойцы берут с собой при перемещении на технике», — добавил представитель силовых структур.