Консул Некрасов: Эвакуация россиян с Кубы не планируется, речь о вывозных рейсах

Россия не проводит эвакуацию с Кубы и не планирует в настоящее время подобную операцию. Речь идёт о вывозных рейсах для находящихся на Кубе туристов и иных российских граждан, у которых есть обратные билеты на рейсы российских авиакомпаний. Так ситуацию разъяснил и. о. генерального консула России в Гаване Алексей Некрасов.
«Обращаем внимание, что никакая эвакуация, никакие эвакуационные рейсы с Кубы — из Гаваны, из Варадеро — в настоящее время не предусмотрены и не планируются», — подчеркнул дипломат.
Некрасов напомнил, что с Кубы можно беспрепятственно улететь транзитом через Стамбул в Москву, также в аэропортах этой страны функционируют другие авиакомпании.
Накануне официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала граждан РФ учитывать ситуацию на Кубе и сохранять спокойствие.
Накануне россиянам назвали дату, до которой нужно покинуть Кубу. Все рейсы из Варадеро и Гаваны в РФ будут отменены с 24 февраля.
Также сообщалось, что россиянам, которые купили туры в Кубу, предложат альтернативные места отдыха.