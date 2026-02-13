Ричмонд
Консул Некрасов: Эвакуация россиян с Кубы не планируется, речь о вывозных рейсах

С Кубы вывозят российских туристов, имеющих обратные билеты.

Источник: Комсомольская правда

Россия не проводит эвакуацию с Кубы и не планирует в настоящее время подобную операцию. Речь идёт о вывозных рейсах для находящихся на Кубе туристов и иных российских граждан, у которых есть обратные билеты на рейсы российских авиакомпаний. Так ситуацию разъяснил и. о. генерального консула России в Гаване Алексей Некрасов.

«Обращаем внимание, что никакая эвакуация, никакие эвакуационные рейсы с Кубы — из Гаваны, из Варадеро — в настоящее время не предусмотрены и не планируются», — подчеркнул дипломат.

Некрасов напомнил, что с Кубы можно беспрепятственно улететь транзитом через Стамбул в Москву, также в аэропортах этой страны функционируют другие авиакомпании.

Накануне официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала граждан РФ учитывать ситуацию на Кубе и сохранять спокойствие.

Накануне россиянам назвали дату, до которой нужно покинуть Кубу. Все рейсы из Варадеро и Гаваны в РФ будут отменены с 24 февраля.

Также сообщалось, что россиянам, которые купили туры в Кубу, предложат альтернативные места отдыха.

