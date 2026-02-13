Консул Некрасов: Эвакуация россиян с Кубы не планируется, речь о вывозных рейсах

Россия не проводит эвакуацию с Кубы и не планирует в настоящее время подобную операцию. Речь идёт о вывозных рейсах для находящихся на Кубе туристов и иных российских граждан, у которых есть обратные билеты на рейсы российских авиакомпаний. Так ситуацию разъяснил и. о. генерального консула России в Гаване Алексей Некрасов.