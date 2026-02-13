Отношения России и Японии достигли низшей точки, отметил посол

После введения Японией нескольких пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.