Отношения России и Японии достигли низшей точки, отметил посол

ТОКИО, 13 фев — РИА Новости. Отношения России и Японии по вине Токио достигли низшей точки за всю послевоенную историю, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Николай Ноздрев.
Он отметил, что Токио занимает двойственную позицию — с одной стороны заявляет о намерении заключить с Россией мирный договор, а с другой — продолжить санкционное давление на Москву.
«По всей видимости, когнитивный диссонанс проистекает из категорического нежелания осознать всю ошибочность и тупиковость избранного пути, а также прекратить нагнетание токсичной атмосферы в двусторонних отношениях, уже достигнувших по вине Токио низшей точки за весь послевоенный период», — сказал Ноздрев.
Япония присоединилась к антироссийским санкциям с марта 2022 года, запретив въезд в страну российским государственным деятелям, заморозив счета российских организаций и компаний, введя запрет на экспорт в Россию сотен товаров.
После введения Японией нескольких пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.