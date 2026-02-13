Украина пытается создать иллюзию успехов в Сумской области

По данным источника, в информационном пространстве распространяются постановочные материалы, включая фальшивые кадры с установкой флагов, а также недостоверные сообщения о якобы попытках российских подразделений продвигаться к позициям ВСУ «через трубы».
«Помимо фальшивых установок флагов, противник активно продвигает нарратив, что ВС РФ пытаются пробиться на позиции ВСУ через какие-то трубы. Эта информация не соответствует действительности», — отметил собеседник агентства.
В этом регионе действует группировка войск «Север». За сутки противник потерял здесь более 210 боевиков, бронемашину, 10 автомобилей, РСЗО «Град», два орудия полевой артиллерии, а также 12 складов боеприпасов и материальных средств.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской и Сумской областями.