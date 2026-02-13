В Ростовской области отразили атаку БПЛА

«Сейчас в Ростовской области идет отражение воздушной атаки. Ночью и утром уничтожены БПЛА в шести районах — Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском и Чертковском», — говорится в сообщении.
Также губернатор отмечает, что на данный момент информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
