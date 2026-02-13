Ричмонд
В Ростовской области отразили атаку БПЛА

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Ростовской области продолжается отражение воздушной атаки БПЛА, на данный момент БПЛА уничтожены в шести районах, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

Источник: © РИА Новости

«Сейчас в Ростовской области идет отражение воздушной атаки. Ночью и утром уничтожены БПЛА в шести районах — Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском и Чертковском», — говорится в сообщении.

Также губернатор отмечает, что на данный момент информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

