Решения ИИ в России могут поставить под контроль человека

В России могут законодательно закрепить обязательное сохранение решающей роли человека при применении искусственного интеллекта в социально значимых сферах. Вывод об этом следует из материалов правительства с предложениями к законопроекту по регулированию ИИ.
Речь идет о здравоохранении, судопроизводстве, образовании и системе общественной безопасности. Документ с учетом замечаний должен быть направлен Минцифры на согласование в правительство до конца февраля, сообщил источник, близкий к профильным ведомствам.
Как указывается в материалах, отсутствие требования о ключевой роли человека при использовании ИИ создает системные риски. Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин отметил, что алгоритмы могут воспроизводить и усиливать ошибки при обучении на неполных или предвзятых данных. Кроме того, при сбоях остается открытым вопрос ответственности — разработчика, оператора либо государства. Отдельным фактором он назвал возможное снижение доверия граждан к цифровым сервисам.
В начале февраля внимание к теме усилилось после публикации Reuters о сбоях в медицинском оборудовании с использованием ИИ. По данным агентства, с конца 2021 года по ноябрь 2025 года не менее 10 человек получили травмы. Предположительно, навигационная система TruDi в ряде случаев некорректно определяла положение хирургических инструментов при операциях на голове.
Эксперты также указывают на проблемы применения нейросетей в сфере образования. Директор Института исследований интернета Карен Казарян заявил, что алгоритмы нередко допускают ошибки при проверке заданий, что ставит под сомнение возможность их самостоятельного использования без контроля преподавателя.
Читайте также: Учительницу за секс с двумя учениками приговорили к 10 годам тюрьмы.