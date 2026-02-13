Решения ИИ в России могут поставить под контроль человека

В начале февраля внимание к теме усилилось после публикации Reuters о сбоях в медицинском оборудовании с использованием ИИ. По данным агентства, с конца 2021 года по ноябрь 2025 года не менее 10 человек получили травмы. Предположительно, навигационная система TruDi в ряде случаев некорректно определяла положение хирургических инструментов при операциях на голове.