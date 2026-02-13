Госкомвоенпром Беларуси провел огневые испытания ЗРК «Печора». Подробности сообщили в Государственном военно-промышленном комитете.
«На территории очередного иностранного заказчика успешно проведены первые боевые пуски из ЗРК “Печора”, модернизированного при непосредственном участии ОАО “Алевкурп”, — отмечено в сообщении.
В ведомстве отметили, что в момент огневых испытаний модернизированный зенитно-ракетный комплекс «Печора» вел противовоздушный «бой» с малоразмерными, а также низколетящими целями (речь идет про беспилотники самолетного типа). Все воздушные цели были поражены. Это дало возможность на практике подтвердить улучшенные в ходе глубокой модернизации тактико-технические характеристики данного ЗРК.
В Госкомвоенпроме добавили, что модернизированный ЗРК «Печора» — это набор радиотехнических устройств и блоков, которые устанавливаются на зенитно-ракетный комплекс к уже существующей аппаратуре, чтобы создать единую цифровую систему обработки данных.
В результате были в разы увеличены высота и дальность поражения цели, радиус обнаружения, помехозащищенность комплекса и ряд других параметров. В ведомстве обратили внимание, что с иностранным заказчиком была достигнута договоренность, касающаяся поставки нескольких модернизационных комплектов.