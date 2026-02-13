Госкомвоенпром Беларуси провел огневые испытания ЗРК «Печора»

В ведомстве отметили, что в момент огневых испытаний модернизированный зенитно-ракетный комплекс «Печора» вел противовоздушный «бой» с малоразмерными, а также низколетящими целями (речь идет про беспилотники самолетного типа). Все воздушные цели были поражены. Это дало возможность на практике подтвердить улучшенные в ходе глубокой модернизации тактико-технические характеристики данного ЗРК.