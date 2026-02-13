«Районы Крайнего Севера для нас стратегически важны» — Дмитрий Демешин

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин совершил рабочую поездку в северный район имени Полины Осипенко. В рамках визита он посетил социальные объекты и встретился с населением. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».
Первым пунктом программы стала инспекция краеведческого музея, где Дмитрий Демешин оценил итоги реализации национального проекта «Культура». Напомним, что в 2024 году учреждение прошло масштабное техническое переоснащение — были обновлены системы освещения, вентиляции и безопасности, что позволило создать оптимальные условия для хранения экспонатов и комфортного посещения залов.
Однако руководство региона не намерено останавливаться на достигнутом: уже в текущем году музей получит новые современные витрины с климат‑контролем и защитными стеклами, а также современную оргтехнику для цифровизации фондов и создания интерактивных экспозиций.
Губернатор особо подчеркнул активную просветительскую работу музея и его важную роль в сохранении исторической памяти. В учреждении действуют 13 постоянных экспозиций, охватывающих разные эпохи и аспекты жизни района и региона. В фондах музея хранится более 4 тысяч уникальных предметов — от археологических находок до документов советского периода, отражающих богатую историю края.
Отдельное внимание губернатор уделил местной больнице. С удовлетворением он отметил, что укомплектованность медучреждения кадрами — одна из самых высоких в крае и составляет 93%. Такой показатель стал возможен благодаря успешным федеральным программам «Земский врач» и «Сберегательный капитал»: благодаря им в село уже приехали два врача и два средних медицинских работника, а в ближайшее время ожидается прибытие ещё двух специалистов.
Больница оснащена современным диагностическим и лечебным оборудованием, включая аппараты УЗИ нового поколения и цифровой рентген, что позволяет оказывать качественную медицинскую помощь на месте, не направляя пациентов в крупные города.
Несмотря на то, что по нормативу численности населения для села имени Полины Осипенко было бы достаточно амбулатории, Дмитрий Демешин заверил, что больница будет сохранена в ее нынешнем статусе — это критически важно для обеспечения доступности медицинской помощи в отдаленном районе.
Планы по развитию здравоохранения включают продолжение ремонта участковой больницы в Херпучи в текущем году и начало ремонта ФАП в селе Владимировка после завершения процедуры передачи здания в собственность района.
В сельской школе у Дмитрия Демешина состоялся открытый диалог с учениками и педагогическим коллективом. Глава региона не только пообщался с учащимися о их планах на будущее и школьных проектах, но и лично осмотрел здание, оценив условия обучения.
Особое впечатление на губернатора произвели инициативы школьников — экологические проекты, краеведческие исследования и волонтерские программы. Дмитрий Демешин отметил, что школа села имени Полины Осипенко может служить примером для других образовательных учреждений края: здесь успешно сочетаются традиционные подходы к обучению и современные методики, а ученики активно вовлечены в социально значимую деятельность.
Ключевым событием поездки стала встреча Дмитрия Демешина с жителями района. Формат живого диалога позволил обозначить наиболее острые проблемы и наметить пути их решения.
Жители подняли вопрос о нехватке регулярных рейсов до Комсомольска‑на‑Амуре. Губернатор сообщил, что аэропорт «Города юности» передан в собственность региона, что открывает возможности для его реконструкции. Это позволит ввести регулярный субсидированный вертолётный рейс по маршруту «Комсомольск‑на‑Амуре — им. П. Осипенко — Бриакан», сделав его социально значимым и доступным для населения.
Развитие аэропортовой инфраструктуры. Аэропорт Херпучи также включен в федеральную программу по капитальному ремонту объектов аэродромной инфраструктуры. К 2030 году планируется его полное техническое переоснащение, что повысит безопасность и регулярность полетов.
Особую озабоченность вызывает состояние дороги, связывающей посёлок Березовый с районным центром. Ежегодно во время весенней распутицы и из‑за интенсивного движения большегрузов приходится вводить временные ограничения. Дмитрий Демешин дал поручение краевому минтрансу увеличить финансирование на содержание дороги, провести ремонт мостовых сооружений и привести их в нормативное состояние.
Все озвученные населением проблемы были приняты в работу всеми профильными ведомствами и лично губернатором. Дмитрий Демешин подчеркнул, что развитию территорий, приравненных к Крайнему Северу, необходимо уделять особое внимание из‑за их стратегической важности и сложных климатических условий.
— Все вопросы мы будем разрешать в интересах людей. Они войдут в перечень поручений правительству края и главе администрации района имени Полины Осипенко. И я этот контроль не сниму, пока мы не увидим качественных изменений, — резюмировал Дмитрий Демешин.
Поездка Дмитрия Демешина продемонстрировала системный подход к развитию отдаленных территорий: от поддержки культуры и образования до решения инфраструктурных задач. Акцент на прямом диалоге с жителями позволяет формировать четкие планы развития, отвечающие реальным потребностям населения.