«Районы Крайнего Севера для нас стратегически важны» — Дмитрий Демешин

Отдельное внимание губернатор уделил местной больнице. С удовлетворением он отметил, что укомплектованность медучреждения кадрами — одна из самых высоких в крае и составляет 93%. Такой показатель стал возможен благодаря успешным федеральным программам «Земский врач» и «Сберегательный капитал»: благодаря им в село уже приехали два врача и два средних медицинских работника, а в ближайшее время ожидается прибытие ещё двух специалистов.