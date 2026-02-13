Ричмонд
Меры по защите граждан от мошенников обсудили в администрации Иркутска

Иркутск, НИА-Байкал — В администрации Иркутска под руководством мэра Руслана Болотова прошло совещание по вопросам профилактики хищений денежных средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Источник: НИА Байкал

Участие в нем принял начальник межмуниципального управления МВД России «Иркутское» Олег Савин, а также представители профильных комитетов.

Только за январь иркутяне перевели мошенникам почти 15 миллионов рублей. Наиболее уязвимыми категориями остаются пожилые люди, студенты и несовершеннолетние — именно они чаще всего становятся жертвами обмана.

«Ситуация требует консолидации всех служб. При информировании граждан крайне важна координация действий полиции, образования, соцзащиты и органов местного самоуправления. Человек должен четко понимать, как определить мошеннические действия, чтобы не попасться на уловки. Наша общая задача — как можно подробнее и доступнее это разъяснять», — подчеркнул Руслан Болотов.

С учетом анализа предыдущих лет разработан трехгодичный правительственный план профилактики. В нем усилены направления адресной работы с разными возрастными группами.

Наиболее действенным форматом остаются личные встречи, сообщает пресс-служба мэрии. Сотрудники полиции намерены выезжать в школы, вузы, трудовые коллективы и центры социального обслуживания.

«На встречах мы обсуждаем реальные случаи, показываем, как выглядят поддельные документы, приводим в пример фразы аферистов. Люди должны знать психологические приемы, которые применяют мошенники, чтобы войти в доверие. Будем усиливать профилактическую работу, расширять географию выездов», — добавил начальник МУ МВД России «Иркутское» Олег Савин.

Полицейские напомнили о телеграм-канале «Вас обманывают», где ежедневно публикуются актуальные схемы мошенничества и алгоритмы защиты.

Также администрация Иркутска регулярно информирует горожан о распространенных приемах мошенников в телеграм-канале «Город Иркутск». Материалы выходят несколько раз в неделю с хештегом «внимание_мошенники».

Если вы столкнулись с подозрительными звонками или стали жертвой обмана, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефонам: 102 или 8 (3952) 21−68−05.