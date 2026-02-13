Меры по защите граждан от мошенников обсудили в администрации Иркутска

«Ситуация требует консолидации всех служб. При информировании граждан крайне важна координация действий полиции, образования, соцзащиты и органов местного самоуправления. Человек должен четко понимать, как определить мошеннические действия, чтобы не попасться на уловки. Наша общая задача — как можно подробнее и доступнее это разъяснять», — подчеркнул Руслан Болотов.