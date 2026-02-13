Пленный ВСУшник рассказал, как солдаты отказались стрелять в российских военных

По словам Берестенко, когда бойцы РФ подошли к дому и предложили сдаться, командиры по рации требовали немедленно стрелять. Однако украинские военнослужащие отказались выполнять приказ.
«Все хотят домой вернуться, да и своя жизнь дороже», — пояснил пленный, добавив, что в плену российские военные отнеслись к ним по-человечески.
Ранее в Сумской области в плен попал украинский военнослужащий, который отправился на фронт из-за крупного долга. По данным силовых структур, офицер ВСУ задолжал значительную сумму за разбитый иностранный автомобиль. Чтобы расплатиться, он отправился в зону боевых действий и выполнял задачи в составе пехотного подразделения.
