Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пленный ВСУшник рассказал, как солдаты отказались стрелять в российских военных

Помощник гранатомётчика 31-го отдельного полка связи ВСУ Евгений Берестенко рассказал, что командование приказывало его подразделению открыть огонь на поражение по российским военным в тот момент, когда он и его сослуживцы сдавались в плен. Об этом пишет ТАСС.

По словам Берестенко, когда бойцы РФ подошли к дому и предложили сдаться, командиры по рации требовали немедленно стрелять. Однако украинские военнослужащие отказались выполнять приказ.

«Все хотят домой вернуться, да и своя жизнь дороже», — пояснил пленный, добавив, что в плену российские военные отнеслись к ним по-человечески.

Ранее в Сумской области в плен попал украинский военнослужащий, который отправился на фронт из-за крупного долга. По данным силовых структур, офицер ВСУ задолжал значительную сумму за разбитый иностранный автомобиль. Чтобы расплатиться, он отправился в зону боевых действий и выполнял задачи в составе пехотного подразделения.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.