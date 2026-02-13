В администрации Сочи планируют сократить штат

Реформирование затронет департамент курортов, туризма и потребительской сферы. Сегмент, связанный с потребительским рынком и услугами, будет выделен в самостоятельное подразделение. Одновременно создается управление по организации работы административных комиссий, что связано с передачей соответствующих полномочий с районного уровня. Департамент проектной деятельности прекратит существование как отдельная структура, его функции будут консолидированы в инвестиционном блоке.