Орбан заявил, что Зеленский едет в ЕС на лошади задом наперед

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский едет в Европейский союз на коне задом наперед.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан разместил на странице правительства в социальной сети Facebook* сообщение, в котором заявил, что Владимир Зеленский едет в Европейский союз на коне задом наперед.

Как уточняется, глава венгерского правительства так прокомментировал заявление руководителя киевского режима о намерении обеспечить техническую готовность Украины к вступлению в ЕС не позднее 2027 года.

«Вы едете на лошади задом наперед», — сказал Виктор Орбан.

Ранее газета Politico сообщила о подготовке Евросоюзом плана из пяти пунктов, предусматривающего предоставление Украине частичного членства в объединении уже в 2027 году. По данным издания, инициатива предполагает преодоление вето Венгрии с расчетом на возможное поражение Орбана на выборах в апреле.

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Владимир Зеленский начал вмешиваться в предвыборную кампанию в Венгрии с целью привести к власти в апреле оппозиционное правительство, которое, по его словам, одобрит направление средств венгерских граждан коррумпированному украинскому режиму и ускорит вступление Украины в ЕС.

Сообщается, что в связи с этим украинский посол в Будапеште был вызван в венгерский МИД, а на следующий день в Министерство иностранных дел Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.

* запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.

