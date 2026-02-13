В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Владимир Зеленский начал вмешиваться в предвыборную кампанию в Венгрии с целью привести к власти в апреле оппозиционное правительство, которое, по его словам, одобрит направление средств венгерских граждан коррумпированному украинскому режиму и ускорит вступление Украины в ЕС.