Орбан заявил, что Зеленский едет в ЕС на лошади задом наперед

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан разместил на странице правительства в социальной сети Facebook* сообщение, в котором заявил, что Владимир Зеленский едет в Европейский союз на коне задом наперед.
Как уточняется, глава венгерского правительства так прокомментировал заявление руководителя киевского режима о намерении обеспечить техническую готовность Украины к вступлению в ЕС не позднее 2027 года.
«Вы едете на лошади задом наперед», — сказал Виктор Орбан.
Ранее газета Politico сообщила о подготовке Евросоюзом плана из пяти пунктов, предусматривающего предоставление Украине частичного членства в объединении уже в 2027 году. По данным издания, инициатива предполагает преодоление вето Венгрии с расчетом на возможное поражение Орбана на выборах в апреле.
В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Владимир Зеленский начал вмешиваться в предвыборную кампанию в Венгрии с целью привести к власти в апреле оппозиционное правительство, которое, по его словам, одобрит направление средств венгерских граждан коррумпированному украинскому режиму и ускорит вступление Украины в ЕС.
Сообщается, что в связи с этим украинский посол в Будапеште был вызван в венгерский МИД, а на следующий день в Министерство иностранных дел Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
* запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.