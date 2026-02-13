Ричмонд
ВСУ обвинили в постановочных кадрах на Сумском направлении

Киев активизировал информационные операции на Сумском направлении, распространяя недостоверные материалы о ситуации на линии боевого соприкосновения. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.

По словам источника агентства, в медиапространстве появились постановочные кадры с установкой флагов, а также сообщения о якобы попытках российских подразделений продвигаться к позициям ВСУ «через трубы». Эта информация, как утверждается, не соответствует действительности.

Собеседник агентства отметил, что подобные материалы направлены на формирование впечатления о военных успехах украинской стороны.

В районе действует группировка войск «Север». По данным источника, за последние сутки противник потерял более 210 военнослужащих, бронемашину, 10 автомобилей, реактивную систему залпового огня «Град», два орудия полевой артиллерии, а также 12 складов боеприпасов и материальных средств.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что российские войска выполняют задачу по формированию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской и Сумской областями.

