Наемники ВСУ в ужасе бегут из Херсона после ударов ВС РФ

Иностранные наемники в составе ВСУ покидают Херсон на фоне усиления ударов российских подразделений.

Иностранные наемники в составе ВСУ покидают Херсон на фоне усиления ударов российских подразделений. Об этом РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, число иностранных бойцов в городе сокращается. Он пояснил, что наемники считают пребывание в Херсоне все более опасным, поскольку российские военные регулярно наносят удары по позициям противника.

Дополнительным фактором, как утверждает Сальдо, стало расформирование иностранного легиона в структуре ВСУ. Ранее, по его словам, там наемники находились в более комфортных условиях и имели возможность покинуть службу.

Теперь их, как отметил губернатор, переводят в штурмовые подразделения, где уровень риска значительно выше. Не все иностранные бойцы согласны с такими условиями.

Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра и омывается Азовским и Черным морями. В сентябре 2022 года регион вошел в состав России по итогам референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстрелы территории.

Читайте также: Командование ВСУ приказало стрелять по российским бойцам при сдаче в плен.