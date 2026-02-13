Наемники ВСУ в ужасе бегут из Херсона после ударов ВС РФ

Иностранные наемники в составе ВСУ покидают Херсон на фоне усиления ударов российских подразделений. Об этом РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, число иностранных бойцов в городе сокращается. Он пояснил, что наемники считают пребывание в Херсоне все более опасным, поскольку российские военные регулярно наносят удары по позициям противника.
Дополнительным фактором, как утверждает Сальдо, стало расформирование иностранного легиона в структуре ВСУ. Ранее, по его словам, там наемники находились в более комфортных условиях и имели возможность покинуть службу.
Теперь их, как отметил губернатор, переводят в штурмовые подразделения, где уровень риска значительно выше. Не все иностранные бойцы согласны с такими условиями.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра и омывается Азовским и Черным морями. В сентябре 2022 года регион вошел в состав России по итогам референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстрелы территории.
