Культурные центры и креативные кластеры: президент обозначил архитектуру новой экономики

Также представлены планы по созданию в Ташкенте Высшей школы традиционных искусств по модели школы Королевского фонда Великобритании. Учреждение будет готовить бакалавров и магистров по керамике и кирпичной кладке, декоративной росписи, резьбе по дереву, каллиграфии в архитектуре, геометрии и биоморфным орнаментам. Обучение будет вестись на английском языке по двухгодичной программе. К 2027 году планируется подготовить 50 специалистов, а к 2031 году — обеспечить ежегодный выпуск 80 квалифицированных кадров.