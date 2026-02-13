В Кремле рассказали, когда Путин решил стать разведчиком: что повлияло на его выбор

Президент России Владимир Путин принял решение стать разведчиком после просмотра художественного фильма об этой профессии. Об этом рассказал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
Заявление прозвучало в ходе пленарной дискуссии «Герои кино — архитекторы будущего. Страна и мир через 30 лет». По словам Новикова, кино играет значительную роль в популяризации профессий, формируя для зрителей примеры для подражания.
«Популяризация профессий, конечно, в кино идет через то, что главный герой проделывает путь, он проходит из точки А в точку Б, развивается, достигает результатов… Если это зрителя увлекает, то это становится образцом для подражания», — сказал он.
В качестве примера Новиков привел фильм «Движение вверх», после выхода которого, по его словам, многие молодые люди записались в баскетбольные секции, вдохновившись историей героев картины.
«Не секрет, что даже президент пошел в разведчики, посмотрев фильм — великий фильм о разведчиках», — добавил Новиков.
Сам Путин рассказал на встрече с классными руководителями выпускных классов общеобразовательных школ, что на выбор профессии разведчика повлиял советский художественный фильм «Щит и меч», который он впервые увидел еще мальчишкой, когда учился в школе, а потом пересматривал множество раз.