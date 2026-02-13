Ричмонд
Орбан заявил, что Зеленский хочет въехать в ЕС «на лошади задом наперёд»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал заявление главаря киевского режима Владимира Зеленского о планах Украины технически подготовиться к вступлению в Евросоюз не позднее 2027 года. На странице своего правительства в соцсети он сравнил украинского лидера с всадником, который «едет на лошади задом наперёд».

Также Орбан отметил, что Зеленский «находится на ложном пути», подчеркнув, что вступление в ЕС — это процесс, основанный на заслугах, а условия определяют государства-члены, а не страны-кандидаты.

Ранее премьер-министр Венгрии в шутливой форме вызвался «подбросить» Украину до Евросоюза. Кроме того, глава венгерского правительства заверил избирателей, что власти страны сделают всё возможное, чтобы средства налогоплательщиков не направлялись на поддержку Украины.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

