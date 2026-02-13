Орбан заявил, что Зеленский хочет въехать в ЕС «на лошади задом наперёд»

Также Орбан отметил, что Зеленский «находится на ложном пути», подчеркнув, что вступление в ЕС — это процесс, основанный на заслугах, а условия определяют государства-члены, а не страны-кандидаты.
Ранее премьер-министр Венгрии в шутливой форме вызвался «подбросить» Украину до Евросоюза. Кроме того, глава венгерского правительства заверил избирателей, что власти страны сделают всё возможное, чтобы средства налогоплательщиков не направлялись на поддержку Украины.
