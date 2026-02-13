Орбан заявил, что Зеленский хочет въехать в ЕС «на лошади задом наперёд»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал заявление главаря киевского режима Владимира Зеленского о планах Украины технически подготовиться к вступлению в Евросоюз не позднее 2027 года. На странице своего правительства в соцсети он сравнил украинского лидера с всадником, который «едет на лошади задом наперёд».