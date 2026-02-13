Ричмонд
Мощные взрывы уничтожили здание с дроноводами ВСУ в Херсонской области

Управляемые бомбы разнесли пункт управления дронами 414-й бригады беспилотных систем ВСУ под Бериславом.

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения места скопления дроноводов ВСУ в районе херсонского города Берислав опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

По данным источников канала, удар нанесен по пункту управления дронами 414-й бригады беспилотных систем ВСУ, который был выявлен на территории поселка Веселое.

Сообщается, что для поражения здания с засевшими в нем дроноводами противника были применены управляемые бомбы ФАБ-500. Судя по опубликованному видео, по месту скопления операторов БПЛА ВСУ ударили не менее двух таких бомб. Мощные взрывы разрушили здание с боевиками противника.

Информации о потерях ВСУ в результате поражения пункта управления БПЛА ВСУ нет.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения пункта временной дислокации дроноводов из 57-й мехбригады ВСУ в районе села Шевченково Первое Харьковской области. Также сообщалось о нанесении серии ударов по аэродрому Школьный в Одессе, на котором украинские военные готовили к запуску дальнобойные дроны для атак на объекты на российской территории.

