Мощные взрывы уничтожили здание с дроноводами ВСУ в Херсонской области

Кадры уничтожения места скопления дроноводов ВСУ в районе херсонского города Берислав опубликовал Telegram-канал «Изнанка».
По данным источников канала, удар нанесен по пункту управления дронами 414-й бригады беспилотных систем ВСУ, который был выявлен на территории поселка Веселое.
Сообщается, что для поражения здания с засевшими в нем дроноводами противника были применены управляемые бомбы ФАБ-500. Судя по опубликованному видео, по месту скопления операторов БПЛА ВСУ ударили не менее двух таких бомб. Мощные взрывы разрушили здание с боевиками противника.
Информации о потерях ВСУ в результате поражения пункта управления БПЛА ВСУ нет.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения пункта временной дислокации дроноводов из 57-й мехбригады ВСУ в районе села Шевченково Первое Харьковской области. Также сообщалось о нанесении серии ударов по аэродрому Школьный в Одессе, на котором украинские военные готовили к запуску дальнобойные дроны для атак на объекты на российской территории.