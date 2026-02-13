США рассматривают возможность отправки на Кубу партии гуманитарного топлива

США, ужесточившие нефтяное эмбарго против Кубы, рассматривают возможность поставок на остров ограниченного объёма топлива для предотвращения гуманитарной катастрофы. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на информированные источники.
Речь идёт о газе для приготовления пищи и дизельном топливе, необходимом для работы систем водоснабжения.
29 января Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на товары из стран, торгующих с Кубой нефтью, и объявил чрезвычайное положение, мотивировав это угрозой нацбезопасности США.
Ранее сообщалось, что в российском МИДе предупредили туристов о рисках поездок на Кубу.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.