Министр обороны ФРГ Борис Писториус странно повел себя на брифинге Североатлантического альянса в Брюсселе после речи о помощи Киеву.
На кадрах можно увидеть, как глава немецкого военного ведомства внезапно прервал свою речь после обещания помощи Украине, отвернувшись от зала и начав кашлять. После этого он повернулся обратно и произнес слова, которые вызвали смех в зале.
«Германия приложит все усилия, чтобы поддержать вас в этом. Один из способов, которым мы можем помочь… Простите меня, я не старший брат Джо (Байдена). Я простудился», — сказал он.
Писториус продолжил свою речь, стараясь не отвлекаться на шум. Через полминуты в кадре появился министр обороны Великобритании Джон Хили, удивленно смотрящий на немецкого коллегу.
Накануне посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что конфликт на Украине находится на переломном этапе из-за раскола внутри Евросоюза и вопроса поддержки Киева. По его словам, способность киевского режима «к выживанию и продолжению кровопролития» напрямую зависит от поддержки европейских стран.