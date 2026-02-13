Посол РФ заявил, что Канаде придётся платить за русофобию

Глава российской дипмиссии дал понять, что Москва внимательно фиксирует действия канадских властей и готова отвечать. По его словам, у России есть широкий набор инструментов давления, причём не только в отношении самой Канады, но и её союзников.
«За свою русофобскую политику Оттаве придётся платить и практически, и политически. У России на этот и другие случаи имеется самый широкий арсенал мер воздействия как на Канаду, так и на её союзников», — подчеркнул дипломат.
При этом Степанов отметил, что раскрывать детали возможных ответных шагов Москва не намерена. По его словам, конкретный перечень мер станет неожиданностью для тех, кто выстраивает антироссийский курс.
«Пусть это станет сюрпризом для наших недругов», — добавил посол в беседе с РИА «Новости».
Ранее Life.ru писал, что Канада фактически свернула визовую работу в России, закрыв иммиграционный офис в Москве. В дипмиссии объяснили это «оптимизацией расходов». После этого российские граждане лишились возможности подавать документы на канадские визы напрямую внутри страны.
