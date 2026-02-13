Ричмонд
В посольстве в Дании прокомментировали начало операции НАТО в Арктике

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Усиление присутствия НАТО в Арктике может кардинально сказаться на обстановке в этом регионе, заявили РИА Новости в посольстве России в Дании, комментируя операцию альянса «Арктический часовой».

Источник: © РИА Новости

Командование объединенных вооруженных сил НАТО в Европе заявило 11 февраля, что альянс запустил операцию «Арктический часовой» для усиления своего присутствия в регионе.

«Усиление военного присутствия НАТО в высоких широтах под лозунгами противодействия России и Китаю может стать поворотным моментом в развитии обстановки в этой части мира», — сообщили в дипмиссии.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
