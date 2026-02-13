На заседании рабочей группы по реализации спецпроекта «Вызов» определили задачи на 2026 год

«Меняется роль комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав: сегодня их приоритет — не наказание, а защита и помощь семье. В этом году продолжим практику выездов в муниципальные образования — будем оказывать методическую поддержку, делиться опытом и наработками, чтобы повышать эффективность работы и реальные результаты для семей с детьми», — уточнила Татьяна Афанасьева.