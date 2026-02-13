На заседании рабочей группы по реализации спецпроекта «Вызов» определили задачи на 2026 год

Оно прошло под руководством Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области Татьяны Афанасьевой и заместителя министра социального развития, опеки и попечительства региона Татьяны Плетан, с участием муниципальных образований Приангарья.
Участники обсудили ключевые итоги, которых регион достиг за прошлый год, а также определили основные задачи на текущий год. Основная задача на 2026 год — дальнейшее сохранение кровных семей.
Татьяна Афанасьева в своем докладе сделала акцент на работе муниципалитетов: разработка программ профилактики социального сиротства, создание ресурсных карт для семей с детьми, организация адресной помощи семьям, анализ муниципального жилищного фонда для открытия семейных клубов и внедрения форм работы со всеми категориями семей, закрепление за семьей кураторов и наставников.
«Меняется роль комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав: сегодня их приоритет — не наказание, а защита и помощь семье. В этом году продолжим практику выездов в муниципальные образования — будем оказывать методическую поддержку, делиться опытом и наработками, чтобы повышать эффективность работы и реальные результаты для семей с детьми», — уточнила Татьяна Афанасьева.
Татьяна Плетан отметила большую роль муниципальных образований в работе по семьесбережению. Вместе с тем она указала, что отдельным территориям необходимо активизировать эту деятельность. Кроме того, обратила внимание на включение глав поселений в работу консилиумов, так как именно они на месте видят ежедневно родителей, детей и имеют ресурсы для оказания помощи.
"Планомерная работа и изменение подходов позволили нам сократить на 32,4% стационарные места в организациях для детей-сирот и перераспределить кадровые ресурсы на создание и развитие нестационарных форм работы с семьями: группы дневного пребывания, обслуживание на дому, семейные мастерские, семейные воспитательные группы, пункты социального проката, клубы для родителей и детей.
На базе регионального семейного МФЦ создана единая диспетчерская служба, куда со всей области поступает информация о семейном неблагополучии. Сигнал перенаправляется в учреждение по территориальности и осуществляется выезд в семью для оказания срочной помощи. Такой формат по отработке сигналов в круглосуточном режиме осуществляют уже 25 служб экстренного реагирования", — рассказала Татьяна Плетан.
Заместители мэров по социальным вопросам Тулунского, Нижнеилимского, Усть-Удинского муниципальных округов во время заседания поделились опытом работы муниципальных межведомственных консилиумов по обоснованности помещения детей в учреждения. Муниципалитетам даны рекомендации во взаимодействии с соцучреждениями проработать вопрос по созданию семейно-воспитательных групп для недопущения помещения детей в государственные учреждения, сообщает пресс-служба Правительства региона.