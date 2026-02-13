Оценены шансы появления частной военной компании из США в Ереване

Отдельно эксперт прокомментировал визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Ереван. Он обратил внимание на интерес к поставке в Армению процессоров NVIDIA Blackwell для создания дата-центра. Однако, как подчеркнул Силаев, развитие этой сферы в стране может столкнуться с технологическими и инфраструктурными ограничениями.