Оценены шансы появления частной военной компании из США в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшее время не пойдет на размещение американской частной военной компании для охраны так называемого «Маршрута Трампа». Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил директор Лаборатории интеллектуального анализа данных Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.
По его оценке, приглашение полноценной ЧВК стало бы слишком рискованным шагом для армянского руководства. При этом эксперт допустил, что полностью исключать подобный сценарий нельзя.
Силаев отметил, что ключевым аспектом проекта является возможное изменение баланса в регионе. Речь идет о транспортном коридоре из основной части Азербайджана в Нахичевань через территорию Армении. По словам политолога, реализация инициативы предполагает исключение России из ряда логистических проектов в Закавказье.
Отдельно эксперт прокомментировал визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Ереван. Он обратил внимание на интерес к поставке в Армению процессоров NVIDIA Blackwell для создания дата-центра. Однако, как подчеркнул Силаев, развитие этой сферы в стране может столкнуться с технологическими и инфраструктурными ограничениями.
