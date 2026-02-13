Россия обратилась в ОБСЕ из-за нарушения прав русскоязычных в Латвии

Ранее суд в Латвии отправил за решётку учёного и правозащитника Александра Гапоненко после его дистанционного участия в конференции, проходившей в Москве. Ему назначили десять лет лишения свободы с дополнительными тремя годами пробационного надзора. Гапоненко признали виновным сразу по трём статьям Уголовного закона Латвии. Среди них — пособничество иностранному государству в деятельности против Латвии, а также разжигание национальной розни и вражды.