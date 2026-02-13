Ричмонд
Россия обратилась в ОБСЕ из-за нарушения прав русскоязычных в Латвии

Россия официально обратилась к верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств в связи с систематическим нарушением прав русского и русскоязычного населения в Латвии. Об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Дмитрий Полянский в беседе с РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что Риге необходимо предпринять реальные шаги для устранения проблем. Однако, по его словам, Латвия и Эстония привыкли к отсутствию серьёзной критики со стороны международных структур и списывают любые претензии на «российскую пропаганду». В ответ на обращения латвийская сторона, как правило, заявляет, что никакого ущемления прав русскоязычных в стране нет.

Ранее суд в Латвии отправил за решётку учёного и правозащитника Александра Гапоненко после его дистанционного участия в конференции, проходившей в Москве. Ему назначили десять лет лишения свободы с дополнительными тремя годами пробационного надзора. Гапоненко признали виновным сразу по трём статьям Уголовного закона Латвии. Среди них — пособничество иностранному государству в деятельности против Латвии, а также разжигание национальной розни и вражды.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

