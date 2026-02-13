НАТО пообещало не повторять Минские соглашения на Украине

В 2014—2022 годах Минск выступал площадкой для переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Первый протокол был подписан в сентябре 2014 года. Комплекс мер «Минск-2» — 12 февраля 2015 года. Документ предусматривал прекращение огня, отвод тяжелых вооружений и политические шаги по урегулированию ситуации.